Alitalia, Di Maio: Nessuno si è sfilato, oggi si chiude

di vln/npf

Torino, 31 ott. (LaPresse) - "Non si è sfilato nessuno" da Alitalia. "Credo che la partecipazione dei partner industriali sarà fondamentale. Nei prossimi giorni avremo modo di vedere tutte le offerte che saranno arrivate. Io sono tranquillissimo perché sono arrivate gia tante offerte". E "oggi si chiude". Così il vicepremier Luigi Di Maio arrivando a Torino e commentando la chiusura delle offerte su Alitalia. "Con il 31 ottobre - ha spiegato - si rispettano i tempi. Con Fs è uno dei soggetti che ha presentato le offerte, apriremo le buste e vedremo tutte le offerte arrivate. Poi costruiremo il piano industriale che crea la cosiddetta intermodalità seria e mette insieme treno, gomma e aereo per rilanciare il turismo in Italia, creare mobilità intermodale e per evitare sovrapposizioni e concorrenze inutili".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata