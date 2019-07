Alitalia, Di Maio: Nessun pregiudizio verso Atlantia

di scp

Milano, 19 lug. (LaPresse) - "Per me non c'è nessun pregiudizio in Alitalia". Così il vicepremier Luigi Di Maio ad 'Agora' su Rai3 a proposito di Atlantia.

