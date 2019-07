Alitalia, Di Maio: Mi dicono in arrivo proposta Atlantia, no pregiudizi

di dab

Milano, 10 lug. (LaPresse) - "Lunedì 15 si deve chiudere, dobbiamo avere il consorzio di tutti i soggetti che vogliono rilanciare la nuova Alitalia. Ci sono Fs, il Mef e Delta Airline, ieri sera ho incontrato Toto, che è uno dei soggetti che ambisce ad entrare, e mi dicono che ci sarebbe anche una proposta di Atlantia in arrivo". Lo dice il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in una diretta Facebook. "Io non ho pregiudizi su Atlantia per il dossier Alitalia, però nessuno deve mettersi in testa che sulle revoche delle concessioni autostradali il governo possa fare un passo indietro - chiarisce -. Io i 43 morti del Ponte Morandi non me li dimentico". Quindi "sulla procedura e sulla revoca si va avanti - specifica il capo politico M5S -, poi se vogliono fare offerte per ALitalia, saranno valutate da Fs e Delta se è un socio valido per entrare nella compagnia".

