Alitalia, Di Maio: Entro domani scelta tra offerte

di mad

Milano, 14 lug. (LaPresse) - "Oggi sono state presentate quattro offerte per la nuova Alitalia. Hanno avanzato un'offerta economica il patron della compagnia aerea Avianca, il gruppo Toto, il gruppo Atlantia e il patron della Lazio Claudio Lotito. È una buona notizia. Ci sono più possibilità di scelta. Come ho assicurato, domani - 15 luglio - si chiudono i termini per la formazione del consorzio di imprese che dovrà rilanciare la nuova Alitalia. Domani è una giornata importante, perché il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato dovrà scegliere il partner (o i partner) con cui iniziare il percorso per la nuova Alitalia. Auspico che si scelga tra le offerte più ambiziose e non tra quelle più conservative". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata