Alitalia, Di Maio: 15/7 si chiude, no pregiudizi ma non accettiamo ricatti

Roma, 3 lug. (LaPresse) - "Il 15 luglio si chiude, chi vuole presentare lo deve fare adesso e uscire allo scoperto. E deve essere chiaro che la vicenda Alitalia non è una vicenda politica, ma un'operazione di mercato. Quindi chi vuole manifestarsi ed uscire allo scoperto lo faccia e non pensi di usare altre leve. Non esistono pregiudizi, ma non si accettano ricatti". Cosi Luigi Di Maio al tavolo Alitalia, secondo quanto riferiscono fonti Mise.

