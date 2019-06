Alitalia, Di Battista: Conflitto di interessi se entrassero Benetton

di dab

Milano, 23 giu. (LaPresse) - "Per me sarebbe un conflitto di interesse se i Benetton entrassero in Alitalia, perché sono già concessionari delle autostrade". Così l'ex deputato M5S, Alessandro Di Battista, ai microfoni di 'Mezz'ora in più', su RaiTre. "Peraltro il ministro Toninelli, che stimo moltissimo, credo stia lavorando per revoca concessioni", aggiunge.

