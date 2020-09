Alitalia, De Micheli: Rientro personale legato a mercato, aumentato fondo

Roma, 8 set. (LaPresse) - "La ripresa internazionale dei voli è più lenta del previsto. Per Alitalia l'incremento del numero dei voli seguirà andamento del mercato e anche l'iniezione di personale attualmente in cassa seguirà questo timing. Noi abbiamo rafforzato anche il fondo volo". Così al forum di PwC 'Italia 2021 - Competenze per riavviare il futuro - La Mobilità' il ministro dei Trasporti Paola De Micheli.

"Abbiamo integrato il fondo in modo tale da avere un orizzonte temporale di copertura sia per la crisi Alitalia che Air Italy e sufficiente per recuperare tutto il personale", ha aggiunto.

