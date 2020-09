Alitalia, De Micheli: Novità a metà settimana, dossier non semplice

di dab

Roma, 6 set. (LaPresse) - "E' una questione di qualche giorno, quindi spero di avere novità verso la metà della settimana. Non è un dossier semplice, anche se leggo che appare una cosa quasi scontata ormai, ma non è così se guardiamo al passato". Così la ministra delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, a margine dei lavori del Forum Ambrosetti a Cernobbio, rispondendo alle domande dei giornalisti e videomaker sul dossier Autostrade per l'Italia. "Adesso dobbiamo costituire la società, che ha delle linee guida approfondite sul piano industriale. La società produrrà in 30 giorni un piano industriale dettagliato partendo dalla legge che dice che la prospettiva di capitalizzazione è di 3 miliardi", ha aggiunto. "Quindi, di conseguenza, in quel piano industriale ci saranno una serie di previsioni di discontinuità rispetto all'Alitalia di prima, invece alcune scelte strategiche rispetto alle novità del mercao, che è la vera, grande questione che ci ha poi convinto a rilanciare in questo modo sul futuro del traffico aereo italiano", ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata