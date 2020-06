Alitalia, De Micheli: Ha bisogno di avere partner industriali

di dab

Roma, 16 giu. (LaPresse) - "Alitalia ha bisogno di avere partner industriali. Quelli finanziari ne ha sempre avuti in questi anni". Lo dice la ministra delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, durante la registrazione della puntata di 'Porta a porta' che andrà in onda stasera, su Rai1. "Alitalia ha la possibilità di ripartire totalmente da zero, imparando dagli errori fatti nel passato, rinnovando la flotta, e governando una strategia sul medio e lungo raggio, modificando molte delle strutture dei costi", aggiunge.

