Alitalia, De Micheli: Coronavirus ha impresso accelerata a nostre decisioni

di abf

Roma, 6 mar. (LaPresse) - "Ci sono motivi turistici, ma non solo per esser rilanciata dal governo, il coronavirus ha impresso un'accelerata nella discussione su Alitalia e accelererà le decisioni del governo". Lo dice la ministra delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, ai microfoni de 'L'intervista', su SkyTg24. "Dovremo anticipare le nostre decisioni. Chi la compra? Stiamo lavorando, il dossier è in mano al Mise, io cerco di dare supporto con gli aspetti regolatori", ha aggiunto.

