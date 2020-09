Alitalia, Conte: Vogliamo snellire, sindacati non si allarmino

di lrs

Milano, 5 set. (LaPresse) - Su Alitalia "abbiamo anche posto le basi con un nuovo management per una newco che non sia più carrozzone dello Stato. Ad e presidente sono persone di valore. Vogliamo snellire, con razionalità, in alcuni rami e settori, non voglio allarmare i sindacati. Dobbiamo procedere spediti". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervistato alla festa del 'Fatto Quotidiano'.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata