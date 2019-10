Alitalia, Conte: Dossier complicato, sollecitato player per piano serio

di abf

Roma, 18 ott. (LaPresse) - "Vale la pena insistere su Alitalia? E un dossier complicato che si trascina da anni, non è solo un fatto contabile ma c'è molto dietro. Per esempio il collegamento aereo è fondamentale per le comunità isolane, oltre al personale coinvolto".

Così il premier Giuseppe Conte, parlando in conferenza stampa a Bruxelles, rispondendo ad una domanda sul dossier Alitalia. "Quello che ho detto dall'inizio, trovando riscontro nei miei ministri, e che noi non dobbiamo come governo promuovere operazioni di salvataggio, per questo sono stati sollecitati i player per un piano industriale serio e sostenibile sotto tuti i punti di vista", ha aggiunto.

