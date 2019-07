Alitalia, Conte: Confidiamo di rispettare scadenza

di vsc/dab

Milano, 11 lug. (LaPresse) - "Confidiamo di sì, perché ci stiamo lavorando intensamente". Così il premier Giuseppe Conte a chi gli chiedeva se il governo conta di riuscire a rispettare la scadenza del 15 luglio per quanto riguarda il dossier Alitalia. "E' un dossier talmente importante che tutto il governo è proteso verso una soluzione, una soluzione che vogliamo di mercato, industriale", ha spiegato il presidente del Consiglio a margine del Forum dell'Economia Digitale, "noi non stiamo lavorando al salvataggio di Alitalia, stiamo lavorando per il rilancio industriale di quella che è una infrastruttura fondamentale per il sistema dei trasporti del paese. E vogliamo che nel progetto di rilancio dell'Italia un ruolo importante sia recitato dalla nuova società".

