Alitalia, capigruppo Lega: Serve soluzione, no perdita altro tempo

di npf

Roma, 30 apr. (LaPresse) - "La notizia dello sciopero proclamato dai lavoratori della nostra compagnia di bandiera dimostra tutta la criticità che la vicenda ha assunto. Occorre fare presto, non può essere perso altro tempo: vanno tutelati gli oltre diecimila posti di lavoro, bene primario del comparto e dell'azienda e priorità assoluta per la Lega. Un vettore nazionale forte e in grado di esportare con successo il nome dell'Italia nel mondo è un fondamentale volano per la promozione del turismo nel nostro Paese e per fortificare quell'indotto composto da tante aziende che rappresentano un nostro reale ed indiscutibile valore". Lo dichiarano i capigruppo della Lega al Senato ed alla Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari a commento della proclamazione dello sciopero dei lavoratori Alitalia del 21 maggio prossimo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata