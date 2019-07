Alessandra Locatelli (neo ministra Famiglia): "Credo nella famiglia da tutelare"

"Un compito molto importante, mi sento di ringraziare per la fiducia che mi è stata data. Spero di portare avanti questo compito che eredito in continuità dal ministro Fontana nel migliore dei modi". Così la neo ministra della Famiglia Alessandra Locatelli. "Soprattutto intendo occuparmi del pieno diritto delle persone perché tutti debbano aveve un'inclusione nel mondo della vita quotidiana. Non bisogna lasciare indietro nessuno". Poi ha aggiunto. "Condivido il pieno diritto della famiglia e credo nella famiglia da tutelare anche per garantire la natalità. Supportare anche le famiglie economicamente".