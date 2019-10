Al via la Leopolda a Firenze, Renzi: "Commosso davanti a tanto entusiasmo"

Al via la Leopolda, la tre giorni renziana che si tiene a Firenze e che si chiuderà domenica 20 ottobre. "Davanti a questa esplosione di entusiasmo sono commosso e senza parole. Due ore prima dell'inizio la #Leopolda10 scoppia di gente. È bellissimo! Cerchiamo di far entrare tutti #ItaliaViva", ha twittato il leader Matteo Renzi. E' la prima convention da quando è nato il nuovo partito dell'ex dem, Italia Viva, e la base sembra aver risposto positivamente alla chiamata.

"Un abbraccio a tutti quelli che hanno fatto propaganda perché non venisse nessuno", ha dichiarato Renzi dal palco nella serata di apertura. "Se dieci anni fa ci avessero detto che la Leopolda è troppo piccola - ha aggiunto - ci avrebbero perso per matti, invece oggi dimostriamo che c'è un popolo e che se non fate i conti con questo popolo vivo, vero, sono problemi vostri".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata