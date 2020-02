Air Italy, Patuanelli: Al lavoro per prolungare più possibile operatività

di lrs/mad

Milano, 12 feb. (LaPresse) - Ci sarà un congelamento fino a giugno sulla situazione di Air Italy? "Sì, confermo. Ho sentito il ministro De Micheli, che avrà tutto il supporto del Mise in questa fase. Il ministro De Micheli sta trovando con i liquidatori le eventuali soluzioni per posticipare il più possibile. Credo che si stia lavorando nella direzione giusta per prolungare il più possibile per l'operatività della compagnia". Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in conferenza stampa ad Assolombarda, a Milano. "Qualche segnale - ha sottolineato - di tensione all'interno della proprietà c'era, ma certamente non ci aspettavamo una messa in liquidazione da un giorno all'altro. Oggi si è svolto un primo incontro al Mit, abbiamo manifestato l'irritazione, ma il problema è trovare una soluzione. C'è stata una prima interlocuzione del ministro con la proprietà per vedere se e come trovare una soluzione intanto per garantire il trasporto aereo. Mi riferisco in particolare alla Sardegna. E poi c'è la questione occupazionale".

