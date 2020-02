Air Italy, De Micheli: Notevoli conseguenze da liquidazione, da Qatar disponibilità

di abf

Roma, 19 feb. (LaPresse) - "Non appena appresa la notizia della liquidazione volontaria di Air Italy, ho convocato i liquidatori e l'ENAC per fare il punto della situazione, manifestando l'irritazione per il mancato coinvolgimento delle istituzioni, in una scelta foriera di notevoli conseguenze sul piano occupazionale e trasportistico, e chiedendo di individuare percorsi alternativi rispetto a quello della liquidazione, al fine precipuo di assicurare la massima tutela per i lavoratori e la continuità dei voli". Così la ministra dei Trasporti Paola De Micheli, durante il question time alla Camera. "Sono stati attivati contatti diretti con le autorità qatariote per verificare la disponibilità a mantenere gli investimenti in Air Italy - si aggiunge - Proprio oggi ho incontrato l'ambasciatore in Italia del Qatar, che ha ribadito il carattere strategico dei rapporti tra i due Paesi e manifestato la disponibilità ad individuare possibili soluzioni condivise".

