Agroalimentare, Conte: Negoziato Pac non sta bene a governo e Italia

Milano, 28 set. (LaPresse) - "Il negoziato sul Pac non sta bene all'Italia e al governo italiano. Non ci soddisfa il criterio della superfice, dobbiamo inserire altri criteri compensativi o chiamateli come volete, da combinare con quelli sulla superfice". Lo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al Villaggio Coldiretti a Bologna.

