Abuso ufficio, Cantone: Norma non funziona, va rivista ma non abolita

di alm/ntl

Roma, 23 mag. (LaPresse) - "Il tema va posto perché c'è una questione che riguarda l'abuso ufficio: ci sono troppi procedimenti cominciati a fronte di poche condanne. C'è qualcosa che non funziona e va rivisto".

Così Raffaele Cantone a margine della presentazione, nella sede dell'Autorita nazionale anti corruzione del libro 'La trasparenza (im) possibile. Tutto quello che c'è da sapere sul diritto di accesso in Italia'.

"La norma non si può abolire ma il tema si pone perché spesso costituisce un alibi per le inerzie della pubblica amministrazione - prosegue - . Qualcosa nella norma non funziona e va rivisto. Ma non credo che se vengono fatti atti di favoritismo evidenti possano essere esenti da valutazioni penali".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata