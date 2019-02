Abruzzo, proiezioni Swg La7: in testa Marsilio col 48,9%

di ect

Milano, 10 feb. (LaPresse) - La prima proiezione sulle regionali in Abruzzo Swg per La7 vede in testa con il 48,9% il candidato alla presidenza Marco Marsilio (centro destra); Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle al 21,2%; Giovanni Legnini del centrosinistra al 28,7%; Stefano Flajani di Casa Pound all'1,2%. La copertura del campione è del 7%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata