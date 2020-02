Aborto, Salvini: "Pronto soccorso non è soluzione a stili di vita incivili"

"Mi hanno segnalato che alcune donne si sono presentate per la sesta volta per una interruzione di gravidanza. Non mi intrometto in scelte che competono a donna, non è compito mio dare lezioni di etica, però non puoi arrivare a prendere il pronto soccorso come la soluzione di uno stile di vita evidentemente incivile per il 2020". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando al palazzo dei Congressi dell'Eur a Roma.

