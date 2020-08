Aborto, Conte: Decisione di Speranza, importante assistenza sanitaria e psicologica

di dab

Roma, 9 ago. (LaPresse) - "E' stata una decisione del ministro della Salute, non ci siamo consultati". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online 'Affaritaliani.it' a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. "Non ho elementi per valutare se occorrano 3 giorni di ricovero, ma l'importante è che in questi casi ci sia una valida assistenza e un supporto psicologico", aggiunge.

