A Roma il presepe vivente di Fratelli d'Italia, Meloni: "Siamo per la tradizione, non vogliamo dimenticarci chi siamo"

"La nostra manifestazione è all''insegna della tradizione, per ricordare cosa si celebra il 25 dicembre". Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a Roma, dove la formazione politica ha organizzato un presepe vivente per lo scambio di auguri per le festività natalizie. "Un anno, il 2019, che ci regala grande soddisfazioni, speriamo che il 2020 ci porti in Italia il ritorno della democrazia" ha detto Meloni.