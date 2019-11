A. Mittal, Salvini: Conte primo nemico del Sud

di ddn/abf

Roma, 4 Nov. (LaPresse) - "Questo governo è nemico del sud, il premier Conte e il primo nemico del Sud. Prima levano il disturbo e meglio è. Noi faremo il nostro lavoro in parlamento". Così Matteo Salvini, leader della Lega, in una conferenza stampa in Senato dopo l'addio di Mittal.

