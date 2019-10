A.Mittal, Di Maio: Non ha nulla da temere, a Taranto si produrrà acciaio

di npf/abf

Roma, 24 ott. (LaPresse) - "Per me, e parlo al nome del M5S, a Taranto si deve produrre l'acciaio. Credo che Arcelor Mittal, se rispetterà il piano ambientale come ha fatto fin ora, non ha nulla da temere". Lo ha detto il capo politico del M5S Luigi Di Maio nel corso della puntata di Porta a porta che andrà in onda questa sera.

