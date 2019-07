A.Mittal, Di Maio: Nessuna reintroduzione dell'immunità penale

di dab

Milano, 9 lug. (LaPresse) - "Quanto alla reintroduzione dell'immunità penale, voglio essere ben chiaro, anche in ragione di quanto ho appena espresso. Non esiste alcuna possibilità che torni. In questi mesi di interlocuzione ho sempre detto ad Arcelor Mittal che la dirigenza dell'azienda non ha nulla da temere dal punto di vista legale se dimostra buona fede continuando nell'attuazione del piano ambientale: se si chiede di precisare questo concetto attraverso interpretazioni autentiche anche per norma, siamo assolutamente disponibili. Ma nessuna persona in questo paese potrà mai godere di una immunità per responsabilità di morti sul lavoro o disastri ambientali". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, secondo quanto si apprende da fonti del Mise, al tavolo di lavoro con i sindacati per la verifica dcel piano per l'ex Ilva.

