A.Mittal, Di Maio: Immunità non era in contratto, ci spieghino cig

di abf

Roma, 24 giu. (LaPresse) - "Mi aspetto leale collaborazione da Mittal, non sono preoccupato per la questione immunità, siamo a disposizione per il stabilimento, ma non c'era l'immunità nel contratto". Così il vicepremier Luigi Di Maio, dopo il Tavolo Istituzionale permanente a Taranto. "Devono spiegarci il perché della cassa per 1400 persone", ha aggiunto.

