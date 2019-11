A26, Toti: "Autostrade in un anno e 4 mesi avrebbe dovuto lastricare d'oro i viadotti"

"Francamente non so cosa pensare. Penso che in un anno e quattro mesi non si sia fatto assolutamente niente, penso che Autostrade avrebbe dovuto lastricare d'oro quei viadotti". È il durissimo attacco del governatore della Liguria, Giovanni Toti, nei confronti di ASPI dopo la riapertura del tratto chiuso della A26 per il controllo dei viadotti.

"Noi abbiamo bisogno di sapere in pochi minuti come intende agire il governo. Serve una task force, altrimenti lo faremo noi", ha proseguito Toti, aggiungendo: "Voglio un tavolo che si riunisca a Genova, voglio che i ministri si riuniscano a Genova. E lo voglio oggi".