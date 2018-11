"Vecchi, bimbi e down mi fanno schifo come i ragni", il video choc di Rocco Casalino

L'audio di ArcadeTv di qualche anno fa in cui l'attuale portavoce di Palazzo Chigi parla del suo disprezzo per anziani e persone affette dalla sindrome

Spunta un video choc di ArcadeTv7, pubblicato da Dagospia, che sembra risalire ad anni fa, in cui un giovane Rocco Casalino - attuale portavoce di Palazzo Chigi e a lungo capo della comunicazione M5S - sostiene che anziani, bambini e down gli "danno fastidio", lo "irritano" e gli "fanno schifo, come fa schifo un ragno".

Caro Casalino, a te fanno schifo i ragazzi down e le persone anziane, a noi fai schifo tu e un governo che ti tiene ancora a Palazzo Chigi e non ti caccia immediatamente. Degno allievo di Grillo. pic.twitter.com/dnVITDXMNa — Davide Faraone (@davidefaraone) 8 novembre 2018

"Non ho nessuna voglia di relazionarmi a loro, non ho nessuna voglia di aiutarli, poveretti che gli è capitata 'sta cosa", spiega Casalino. A chi gli contesta la parola "schifo", lui spiega: "È come a te fa schifo il ragno, a me è così. Mi danno proprio fastidio. Mi dà imbarazzo. Non mi va di stare dietro ai vecchietti, ai bambini, ai down".

Non è la prima volta che Casalino viene sorpreso a pronunciare frasi imbarazzanti. A ottobre esce fuori un audio di agosto in cui il portavoce del governo rimprovera i giornalisti che lo tartassano tre giorni dopo il crollo del ponte Morandi di Genova. "Già mi è saltato Ferragosto, chiamate una volta, poi se mai mi mandate un messaggio e se ho qualcosa da dirvi ve la dico".

