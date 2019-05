'Un Giorno da Pecora', quando Rixi spiegava come si pronuncia il suo cognome

"Tutti mi chiamano Rixi ma il mio cognome si pronuncia Rigi, in genovese. Come Nino Bixio che sarebbe Nino Bigiu. Tutti mi chiamano Rixi? Vero, succede anche questo in Italia..." Così, lo scorso novembre, a 'Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, Edoardo Rixi teneva a precisare quale fosse il modo corretto per pronunciare il suo cognome. Ecco il video della 'precisazione' dell'esponente leghista.