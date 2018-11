"Sì alla sicurezza, no al governo", "#piùclandestini": Forza Italia e Pd protestano in Senato contro il decreto Salvini

Protestano Forza Italia e Partito democratico, in aula, al Senato, dopo la dichiarazione di voto sul decreto Sicurezza. I parlamentari azzurri hanno alzato dei fogli con la scritta "Sì alla sicurezza, no al governo". FI ha scelto di essere presente al voto di fiducia ma di non partecipare allo scrutinio. Si ribella anche il Pd che ha esposto cartelli con lo slogan: "Decreto Salvini, #menosicurezza #piùclandestini"