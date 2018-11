"Non è normale che sia normale". Parte la campagna contro le violenze sulle donne

"Diamo voce a chi la voce ormai l’ha persa perché non è normale che sia normale". La vicepresidente della Camera dei deputati, Mara Carfagna, lancia così la campagna #Nonènormalechesianormale in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si si ricorda in tutto il mondo il 25 novembre. Accanto alla Carfagna decine di donne e uomini del mondo dello spettacolo, della cultura, della moda e dello sport hanno voluto dare il proprio contributo all’iniziativa lanciando il messaggio sui propri canali social