"Nicola stai sereno" . Da un post su Twitter polemica nel Pd

E' polemica per quel "Nicola (Zingaretti) stai sereno", scritto sui social da Dario Ballini, militante dem. Domenica, Ballini ha scattato un selfie durante un matrimonio, in compagnia con altri esponenti 'renziani' del Pd. Nel giro di poche ore, foto e post hanno scatenato nuove polemiche tra l'ala del partito che fa ancora riferimento all'ex segretario dem, Matteo Renzi, e quella che segue invece l'attuale responsabile, Zingaretti appunto. Il tutto con l'eco del motto renziano "Enrico (Letta) stai sereno", scritto sui social da Matteo Renzi prima di 'pugnalarlo' e prendere il suo posto a Palazzo Chigi.

P.s. il titolo " #nicolastaisereno " da parte di Dario Ballini D'Amato è autoesplicativo pic.twitter.com/t8BgLBu1Xa — Francesco (@Paxpartout) 17 giugno 2019

Di fronte all'infuriare delle polemiche, lo stesso Ballini sottolinea in un altro post che voleva solo pubblicare un messaggio dal tono scherzoso, il quale è finito con l'essere strumentalizzato a fini politici. Alessia Morani, su Twitter, sostiene che "trasformare una foto ironica di un matrimonio in un post della corrente di Lotti è incredibile, ma come si fa?".

