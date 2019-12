'Ndrangheta, Fosson: Mi dimetto, ma sono estraneo a fatti

di dab

Roma, 14 dic. (LaPresse) - "Per onorare quel senso si responsabilità politica che ho sempre perseguito ed anche per salvaguardare la mia personale dignità, profondamente ferita dalle infamanti ipotesi che vengano formulate, ho deciso di fare un passo indietro e di dare le mie dimissioni". Lo comunica il presidente della Regione, Antonio Fosson, in una dichiarazione, dopo essere finito in un'inchiesta giudiziaria per infiltrazioni della 'Ndrangheta. "Questo sottolineando con forza la mia totale estraneità rispetto ai fatti di cui ho avuto lettura negli ultimi giorni sui giornali - aggiunge -. Informo anche che in mattinata ho ricevuto comunicazione delle dimissioni da parte dei due assessori, Stefano Borrello e Laurent Viérin, al fine di salvaguardare le Istituzioni e tutelare con la dovuta serenità il loro operato". E "comunico che, anche il consigliere Luca Bianchi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente della 5 commissione Permanente e da capogruppo dell'Union Valdôtaine. Ringrazio chi mi ha aiutato in quest'anno: il mio Governo, la mia maggioranza, il Consiglio tutto nonché i dirigenti regionali e il personale. E' stato per me un grande onore essere Presidente di questa meravigliosa Regione per la quale ho lavorato con impegno e onesta", conclude.

