+Europa, Sala: "Con Calenda grande vantaggio per tutti"

"+Europa è una formazione giovane, ma che a Milano è già lanciata. Abbiamo un assessore in giunta". Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine del Congresso di +Europa, che si tiene proprio nel capoluogo lombardo. Poi un pensiero al Manifesto di Carlo Calenda, il nuovo progetto politico anti-sovranista e per una Sinistra rinnovata e unita, al quale Sala ha aderito. "È un primo, grande tentativo, direi decisivo, di voler aggregare, ma lo spazio è aperto. Non manca molto tempo alle europee, quindi bisogna fare in fretta. Se Calenda è in campo, per me è un grande vantaggio per tutti".