8 marzo, Salvini: Ora parlo solo delle donne. Tav? Venerdì è lungo

di dft/npf

Roma, 8 mar. (LaPresse)- "Oggi, 8 marzo, non parlo di nulla se non di 8 marzo. L'argomento merita assoluta e totale attenzione. Di Tav, di sensibilità del premier, ne parleremo poi, il venerdì è lungo". Così Matteo Salvini in una conferenze stampa al Senato sulle proposte di legge a salvaguardia delle donne.

