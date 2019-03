8 marzo, Salvini: Auguri? Mi sentirei offeso. Domani stop sconti pena a stupratori

di npf

Roma, 7 mar. (LaPresse) - "Domani è l'8 marzo. Per carità, auguri.Ma se fossi donna mi sentirei offeso se ricevessi gli auguri un giorno all'anno. Io domani faccio una conferenza stampa per presentare l'eliminazione di ogni sconto di pena e di ogni giorno di pena condonato per stupratori e assassini. Auguri sì, ma non mi pagano per fare gli auguri". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini parlando a Potenza.

