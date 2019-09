80 anni Niguarda, Fontana: "Su Autonomia ho studiato abbastanza"

"Sulla Autonomia credo di aver studiato abbastanza, quindi non ho bisogno di ripassare". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della conferenza stampa per le "Celebrazioni degli 80 anni dell'Ospedale di Niguarda", in vista dell'incontro con il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia. "Disponibilità a discutere, ma l'obiettivo è quello di realizzare una riforma utile per tutti", ha spiegato Fontana. A proposito della sanità, il governatore ha sottolineato: "L'autonomia ci consentirebbe, in presenza delle risorse che abbiamo, di intervenire con le assunzioni di cui la Lombardia ha bisogno".