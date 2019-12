5G, Zingaretti: Preoccupazioni Copasir, verificare timori

di ect

Milano, 22 dic. (LaPresse) - "Il Copasir ha detto una cosa molto seria: potrebbero esserci problemi per la sicurezza nazionale. Un governo serio deve verificare questi timori e deve mettere al primo punto la sicurezza nazionale". Così il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, ospite dell'intervista di Lucia Annunziata nella puntata di 'Mezz'ora in più'. "Il ministro ha detto che non c'è alternativa, ma un Paese come l'Italia non può dire questo. Se c'è un pericolo che riguarda la nostra sovranità è necessario riflettere", ha aggiunto Zingaretti.

