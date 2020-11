4 Novembre, Lamorgese: Indispensabile servizio militari in fase difficile

di abf

Roma, 4 nov. (LaPresse) - "In occasione del 4 novembre, Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate, esprimo a tutte le donne e gli uomini delle Forze Armate l'apprezzamento e la gratitudine per l'indispensabile servizio che stanno offrendo per la sicurezza del nostro Paese, operando anche sul territorio nazionale insieme alle Forze di polizia nell'ambito dell'operazione ‘Strade sicure' ed ora nei controlli per tutelare la salute pubblica. In questo difficile momento, i militari italiani continuano a dimostrare professionalità, dedizione e capacità di essere sempre al servizio della comunità nazionale”. Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese.

