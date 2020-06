2 giugno, Salvini: Parlamento ascolti nei fatti appello Mattarella

di ect

Milano, 2 giu. (LaPresse) - "Siamo qua per risolvere i problemi, non per protestare, ma per proporre soluzioni. Speriamo che in parlamento Pd e 5 stelle ascoltino nei fatti l'appello del presidente della Repubblica". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della manifestazione unitaria del centrodestra in Piazza del Popolo a Roma.

