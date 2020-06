2 giugno, Mattarella: Repubblica conta sul contributo forze armate

di ect

Milano, 2 giu. (LaPresse) - "Le forze armate, con il loro contributo, si sono dimostrate ancora una volta una risorsa di alta professionalità, dotata di spirito di sacrificio ed efficienza su cui la Repubblica sa di poter contare. I militari offrono quotidianamente testimonianza di generosità e abnegazione attraverso uno sforzo encomiabile nelle corsie degli ospedali, sulle strade e nel territorio per la sicurezza, in cielo e in mare per il trasporto logistico - sanitario". E' il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli.

