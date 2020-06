2 giugno, Mattarella: Momento difficile per Paese che si avvia a ripresa

Milano, 2 giu. (LaPresse) - "La ricorrenza del 2 giugno coincide quest'anno con un momento particolarmente difficile per il Paese, che si avvia alla ripresa dopo la fase più drammatica dell'emergenza sanitaria da Covid-19". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato ai Prefetti d'Italia in occasione della Festa della Repubblica. "Cari Prefetti, nel 74° anniversario della fondazione della Repubblica rivolgo a voi – e, per il vostro tramite, agli amministratori locali e a tutti coloro che ricoprono pubbliche funzioni – l'augurio più sincero affinché questa data sia occasione per ciascuno di una rinnovata riflessione sui valori fondativi repubblicani", dichiara.

