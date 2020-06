2 giugno, Mattarella: Forze armate quotidiana testimonianza abnegazione

di ect

Milano, 2 giu. (LaPresse) - "I militari offrono quotidianamente testimonianza di generosità e abnegazione attraverso uno sforzo encomiabile nelle corsie degli ospedali, sulle strade e nel territorio per la sicurezza, in cielo e in mare per il trasporto logistico - sanitario". E' il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli. "La ricorrenza di quest'anno vede l'Italia, insieme alla Comunità Internazionale, impegnata a contrastare una crisi sanitaria, sociale ed economica senza precedenti", dichiara.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata