2 giugno, Mattarella all'Altare Patria: frecce tricolori sorvolano Roma

di ect

Milano, 2 giu. (LaPresse) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato in piazza Venezia a Roma per rendere omaggio all'Altare della Patria dove ha deposto una corona di fiori. Come di consueto, il Capo dello Stato ha ricevuto gli onori dei vertici delle Forze Armate e ha ascoltato l'inno nazionale suonato da una banda interforze. Indossando una mascherina contro il coronavirus e rispettando un rigoroso distanziamento fisico, Mattarella ha osservato il silenzio in onore dei Caduti. Causa pandemia, quest'anno non si è svolta la tradizionale parata militare, ma le frecce tricolori hanno comunque sorvolato i cieli della Capitale. Il presidente della Repubblica si è poi messo in viaggio verso Codogno, nel Lodigiano, ex zona rossa e primo focolaio Covid-19 in Italia.

