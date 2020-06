2 giugno, Guerini: Tricolore simbolo unità, solidarietà e speranza

di ect

Milano, 2 giu. (LaPresse) - "Nei giorni scorsi tutta l'Italia si è tinta del verde, del bianco e del rosso dell'immenso Tricolore disegnato nei nostri cieli dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale, in un abbraccio corale simbolo di unità, solidarietà e speranza". E' il messaggio del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in occasione della Festa della Repubblica. "Un abbraccio che si conclude oggi, sulla Capitale, con la tradizionale deposizione della corona di alloro all'Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica, doveroso e sentito omaggio a tutti i Caduti per la Patria", dichiara.

