2 giugno, Guerini: Quest'anno celebrazione diversa ma intensa

Milano, 2 giu. (LaPresse) - "Quest'anno, le necessarie misure adottate dal Governo per il contenimento della pandemia non ci consentono di vivere l'emozione della tradizionale cerimonia in via dei Fori Imperiali, ma non per questo gli italiani non potranno festeggiare con la stessa intensità questa data tanto significativa". E' il messaggio del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in occasione della Festa della Repubblica.

