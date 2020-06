2 giugno, Fico: Grazie a personale sanitario, pensiero va a vittime

di ect

Milano, 2 giu. (LaPresse) - "Il nostro pensiero va alle vittime, a chi ha perso i propri cari, a comunità duramente colpite. E un sentito grazie va ai medici e agli infermieri in prima linea in questi mesi". E' il messaggio del presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione del 74esimo anniversario della Festa della Repubblica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata