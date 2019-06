2 giugno, Di Maio: "Festa di tutti, ultima cosa da fare essere divisivi"

"È la festa di tutti, l'ultima cosa da fare è essere divisivi". Così Luigi Di Maio commenta le parole del presidente della Camera Roberto Fico, che in giornata ha dedicato il 2 giugno a rom e migranti. "Il futuro del governo? Per me si deve andare avanti con serietà", aggiunge il vicepremier M5s a Roma per partecipare alle celebrazioni in occasione della Festa della Repubblica.